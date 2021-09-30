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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ЛАСК - Маккаби
ЛАСК - Маккаби: обзор матча 30 сентября 2021
ЛАСК
30.09.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, группа A, 2 тур
1 : 1
Завершен
Маккаби
10'
С. Хорват
88'
О. Халаила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Маккаби
90'
+2
Замена
И. Шахар
️️️️
Г. Каничовски
88'
Желтая карточка
М. Хозез
Желтая карточка
А. Шлагер
88'
88'
ГОЛ! 1:1!
О. Халаила
Пас отдал
Э. Герреро
73'
Замена
О. Халаила
️️️️
С. Перица
73'
Замена
Э. Шамир
️️️️
Ш. Йейни
Желтая карточка
Х. Хонг
72'
Замена
Х. Балич
️️️️
С. Хорват
71'
Замена
Х. Хонг
️️️️
П. Филипович
71'
Замена
К. Моншейн
️️️️
Т. Гойгингер
71'
63'
Замена
Э. Герреро
️️️️
Д. Битон
63'
Замена
М. Хозез
️️️️
Б. Кувас
60'
Желтая карточка
Д. Битон
Замена
М. Рагуц
️️️️
А. Шмидт
56'
Желтая карточка
Я. Боллер
36'
Замена
Я. Боллер
️️️️
Я. Летар
30'
ГОЛ! 1:0!
С. Хорват
Пас отдал
А. Шмидт
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
5
Петар Филипович
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
14
Яннис Летар
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
30
Саша Хорват
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Маккаби
1
Даниэль Перец
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
10
Брэндли Кувас
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
12
Николас Польстер
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
11
Кеито Накамура
ЦФ
9
Марко Рагуц
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
34
Ян Боллер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Маккаби
19
Даниэл
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
15
Эден Шамир
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
18
Матан Хозез
ЦФ
38
Ронен Ханзис
ЦФ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
19
Осама Халаила
ЦФ
1-1-3-5
30
Шлагер
15
Марешич
8
Холланд
5
Филипович
34
Михорль
36
Реннер
36
Гойгингер
19
Поцман
30
Хорват
13
Шмидт
14
Летар
4-3-1-2
1
Перец
23
Эрнандес
21
Пивен
13
Давидзаде
18
Жералдеш
18
Глейзер
10
Битон
21
Йейни
36
Каничовски
18
Перица
10
Кувас
13
Шмидт
9
Рагуц
9
Рагуц
13
Шмидт
36
Гойгингер
14
Моншейн
14
Моншейн
36
Гойгингер
5
Филипович
20
Хонг
20
Хонг
5
Филипович
14
Летар
34
Боллер
34
Боллер
14
Летар
30
Хорват
18
Балич
18
Балич
30
Хорват
21
Йейни
15
Шамир
15
Шамир
21
Йейни
36
Каничовски
36
Шахар
36
Шахар
36
Каничовски
10
Битон
39
Герреро
39
Герреро
10
Битон
10
Кувас
18
Хозез
18
Хозез
10
Кувас
18
Перица
19
Халаила
19
Халаила
18
Перица
Остались в запасе
ЛАСК
Маккаби
29
Флориан Флеккер
ПВ
36
Томас Гебауэр
ВР
12
Николас Польстер
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
11
Кеито Накамура
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
19
Даниэл
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
38
Ронен Ханзис
ЦФ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
29
Флориан Флеккер
ПВ
36
Томас Гебауэр
ВР
12
Николас Польстер
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
11
Кеито Накамура
ЦФ
Остались в запасе
19
Даниэл
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
38
Ронен Ханзис
ЦФ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча ЛАСК - Маккаби
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
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