Джузеппе Борелло - статистика
#42 | Полузащитник
|Имя
|Джузеппе
|Фамилия
|Борелло
|Команда
|Кротоне
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|167
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Джузеппе
|Фамилия
|Борелло
|Команда
|Кротоне
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|167
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кротоне
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.05.2017
|90' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|3:1
|Лацио (Рим)
|07.05.2017
|Был в запасе
|Пескара (Пескара)
|0:1
|Кротоне (Кротоне)
|12.03.2017
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Кротоне (Кротоне)
|26.02.2017
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|1:2
|Кальяри (Кальяри)
|04.12.2016
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:1
|Кротоне (Кротоне)
|27.11.2016
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|20.11.2016
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|0:2
|Торино (Турин)