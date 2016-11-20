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    Джузеппе Борелло - статистика

    #42 | Полузащитник
    Имя Джузеппе
    Фамилия Борелло
    Команда Кротоне
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 апреля 1999 (23 года)
    Рост 167
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кротоне 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.05.2017 90' -90' Кротоне (Кротоне) 3:1 Лацио (Рим)
    07.05.2017 Был в запасе Пескара (Пескара) 0:1 Кротоне (Кротоне)
    12.03.2017 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:0 Кротоне (Кротоне)
    26.02.2017 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 1:2 Кальяри (Кальяри)
    04.12.2016 Был в запасе Милан (Милан) 2:1 Кротоне (Кротоне)
    27.11.2016 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 1:1 Сампдория (Генуя)
    20.11.2016 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 0:2 Торино (Турин)
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