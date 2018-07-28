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    Максим Левин - статистика

    #62 | Полузащитник
    Имя Максим
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Левин
    Команда Зенит
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 мая 1999 (23 года)
    Рост 177
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит (мол) 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2018 1' -66' Енисей (мол) (Красноярск) 2:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    7'
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