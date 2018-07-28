Максим Левин - статистика
#62 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Левин
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 мая 1999 (23 года)
|Рост
|177
|Вес
|69
|Имя
|Максим
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Левин
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 мая 1999 (23 года)
|Рост
|177
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2018
|1' -66'
|Енисей (мол) (Красноярск)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|7'