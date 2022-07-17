Николай Рыбиков - статистика
#86 | Вратарь
|Имя
|Николай
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Рыбиков
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 января 2000 (23 года)
|Рост
|193
|Вес
|83
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Николай
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Рыбиков
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 января 2000 (23 года)
|Рост
|193
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Велес
|3
|-2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|2:0
|Енисей (Красноярск)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|0:1
|Динамо Мх (Махачкала)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|1:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|25.09.2022
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|1:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|13.08.2022
|1' -90'
|Велес (Москва)
|0:2
|Уфа (Уфа)
|06.08.2022
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Велес (Москва)
|30.07.2022
|1' -90'
|Велес (Москва)
|0:2
|Родина (Москва)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Динамо Мх (Махачкала)
|1:0
|Велес (Москва)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|2:1
|Балтика (Калининград)