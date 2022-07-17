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    Николай Рыбиков - статистика

    #86 | Вратарь
    Имя Николай
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Рыбиков
    Команда Велес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 5 января 2000 (23 года)
    Рост 193
    Вес 83
    Стоимость:
    € 225
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Велес 3 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 Был в запасе Велес (Москва) 2:0 Енисей (Красноярск)
    12.11.2022 Был в запасе Велес (Москва) 0:1 Динамо Мх (Махачкала)
    30.10.2022 Был в запасе Велес (Москва) 1:0 Краснодар-2 (Краснодар)
    25.09.2022 Был в запасе Велес (Москва) 1:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    13.08.2022 1' -90' Велес (Москва) 0:2 Уфа (Уфа)
    06.08.2022 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Велес (Москва)
    30.07.2022 1' -90' Велес (Москва) 0:2 Родина (Москва)
    24.07.2022 Был в запасе Динамо Мх (Махачкала) 1:0 Велес (Москва)
    17.07.2022 Был в запасе Велес (Москва) 2:1 Балтика (Калининград)
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