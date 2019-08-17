Алекс Алегрия - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Алегрия
|Команда
|Бургос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Алегрия
|Команда
|Бургос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мальорка
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.11.2019
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|26.10.2019
|79' -90'
|Леганес (Леганес)
|1:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|25.09.2019
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|22.09.2019
|71' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|4:2
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|13.09.2019
|84' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|25.08.2019
|71' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|17.08.2019
|65' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)