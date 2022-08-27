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    Доминик Динга - статистика

    #66 | Защитник
    Имя Доминик
    Фамилия Динга
    Команда Ордабасы
    Состав Основной
    Родной город Нови Сад
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 апреля 1998 (24 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ордабасы 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.10.2022 Был в запасе Ордабасы (Шымкент) 1:0 Шахтер (Караганда)
    09.10.2022 Был в запасе Астана (Астана) 6:0 Ордабасы (Шымкент)
    15.09.2022 Был в запасе Кайрат (Алматы) 1:2 Ордабасы (Шымкент)
    11.09.2022 Был в запасе Кызыл-Жар (Петропавловск) 4:0 Ордабасы (Шымкент)
    27.08.2022 1' -85' Тобол (Костанай) 4:0 Ордабасы (Шымкент)
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