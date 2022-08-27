Доминик Динга - статистика
#66 | Защитник
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Динга
|Команда
|Ордабасы
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нови Сад
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Динга
|Команда
|Ордабасы
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нови Сад
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ордабасы
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.10.2022
|Был в запасе
|Ордабасы (Шымкент)
|1:0
|Шахтер (Караганда)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Астана (Астана)
|6:0
|Ордабасы (Шымкент)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Кайрат (Алматы)
|1:2
|Ордабасы (Шымкент)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|4:0
|Ордабасы (Шымкент)
|27.08.2022
|1' -85'
|Тобол (Костанай)
|4:0
|Ордабасы (Шымкент)