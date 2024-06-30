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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Арсенал - Нафтан
Арсенал - Нафтан: обзор матча 30 июня 2024
Арсенал
30.06.2024, воскресенье, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
0 : 3
Завершен
Нафтан
1'
Р. Папарига
33'
А. Сучков
42'
Р. Папарига
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Нафтан
90'
+4
Вторая желтая
А. Кучинский
Красная карточка
Д. Радиковский
90'
+2
84'
Замена
Е. Шедько
️️️️
Е. Кресс
84'
Замена
Н. Некрасов
️️️️
А. Сучков
Замена
Э. Жевнеров
️️️️
А. Скшинецкий
72'
Желтая карточка
Е. Погостнов
69'
Замена
А. Левковец
️️️️
Ю. Ловец
62'
42'
ГОЛ! 0:3!
Р. Папарига
Пас отдал
Е. Кресс
37'
Желтая карточка
Е. Кресс
33'
ГОЛ! 0:2!
А. Сучков
8'
Желтая карточка
А. Кучинский
1'
ГОЛ! 0:1!
Р. Папарига
Пас отдал
А. Сучков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
11
Юрий Ловец
ЦП
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
92
Артем Щадин
АП
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Арсенал
35
Матвей Коврук
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
7
Андрей Левковец
ЦП
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
14
Егор Шедько
ЦФ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
4-1-1-1
1
Санько
59
Погостнов
47
Годяев
72
Позняк
66
Агеев
51
Скшинецкий
11
Ловец
37
Радиковский
4-1-1-2-1
13
Харитонович
3
Кучинский
5
Лебедев
88
Драбатович
79
Бадоев
52
Кресс
7
Колядко
92
Щадин
17
Сучков
10
Папарига
51
Скшинецкий
5
Жевнеров
5
Жевнеров
51
Скшинецкий
11
Ловец
7
Левковец
7
Левковец
11
Ловец
17
Сучков
18
Некрасов
18
Некрасов
17
Сучков
52
Кресс
14
Шедько
14
Шедько
52
Кресс
Остались в запасе
Арсенал
Нафтан
35
Матвей Коврук
ВР
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
35
Матвей Коврук
ВР
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Арсенал - Нафтан
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
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