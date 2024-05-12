Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Нафтан
Торпедо-БелАЗ - Нафтан: обзор матча 12 мая 2024
Торпедо-БелАЗ
12.05.2024, воскресенье, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Нафтан
41'
А. Ковалев
81'
И. Василевич
4'
Р. Папарига
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Нафтан
Замена
А. Бутаревич
️️️️
А. Шукуров
90'
+4
Замена
Т. Шарковский
️️️️
А. Ксенофонтов
90'
+2
90'
+1
Замена
А. Джиоев
️️️️
Р. Папарига
90'
+1
Замена
В. Марухин
️️️️
Х. Бадоев
87'
Замена
А. Щадин
️️️️
М. Кингу
87'
Замена
Е. Шедько
️️️️
А. Сучков
ГОЛ! 2:1!
И. Василевич
Пас отдал
А. Ковалев
81'
66'
Замена
Н. Некрасов
️️️️
Е. Кресс
Замена
М. Скавыш
️️️️
А. Кобет
64'
Замена
И. Василевич
️️️️
Н. Пацко
64'
Замена
А. Ксенофонтов
️️️️
В. Побудей
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Ковалев
41'
Желтая карточка
Д. Левицкий
37'
4'
ГОЛ! 0:1!
Р. Папарига
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
29
Никита Пацко
ПВ
17
Антон Ковалев
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
23
Мидо Кингу
ЛЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Торпедо-БелАЗ
31
Павел Пришивалко
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
10
Евгений Земко
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Нафтан
71
Александр Наумович
ВР
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
18
Никита Некрасов
ЛВ
33
Георгий Эрмидис
ОП
92
Артем Щадин
АП
31
Арсен Джиоев
ЦФ
14
Егор Шедько
ЦФ
3-1-1-3-2
16
Абрамович
11
Левицкий
19
Руцкий
27
Нечаев
6
Мякиш
6
Премудров
30
Побудей
10
Шукуров
17
Ковалев
9
Кобет
29
Пацко
3-3-1-2-1
13
Харитонович
79
Бадоев
6
Динга
88
Драбатович
3
Кучинский
52
Кресс
23
Кингу
7
Колядко
11
Пранович
17
Сучков
10
Папарига
10
Шукуров
44
Бутаревич
44
Бутаревич
10
Шукуров
Ксенофонтов
10
Шарковский
10
Шарковский
Ксенофонтов
30
Побудей
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
30
Побудей
9
Кобет
15
Скавыш
15
Скавыш
9
Кобет
29
Пацко
25
Василевич
25
Василевич
29
Пацко
23
Кингу
92
Щадин
92
Щадин
23
Кингу
79
Бадоев
12
Марухин
12
Марухин
79
Бадоев
52
Кресс
18
Некрасов
18
Некрасов
52
Кресс
10
Папарига
31
Джиоев
31
Джиоев
10
Папарига
17
Сучков
14
Шедько
14
Шедько
17
Сучков
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Нафтан
31
Павел Пришивалко
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
10
Евгений Земко
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
71
Александр Наумович
ВР
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
31
Павел Пришивалко
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
10
Евгений Земко
ЦП
Остались в запасе
71
Александр Наумович
ВР
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Нафтан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Новости команд
Все
Торпедо-БелАЗ
Нафтан
Российский воспитанник «Зенита» стал чемпионом Беларуси-2026
18:12
«Нафтан» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «Торпедо-БелАЗ» и «Барановичей» на победу в матче 30-го тура
11:00
Высшая лига: шансы «Нафтана» и «Динамо Минск» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 13:16
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Торпедо-БелАЗ» и «Барановичей» на победу в матче 30-го тура
11:00
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
Российский воспитанник «Зенита» стал чемпионом Беларуси-2026
18:12
«Нафтан» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «Нафтана» и «Динамо Минск» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 13:16
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Нафтан» – «МЛ Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+