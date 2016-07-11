|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.04.2017
|62' -82'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|01.04.2017
|82' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:0
|Сибирь (Новосибирск)
|05.11.2016
|68' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|30.10.2016
|63' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:3
|Динамо (Москва)
|22.10.2016
|90' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:3
|Шинник (Ярославль)
|16.07.2016
|80' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|11.07.2016
|83' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Шинник (Ярославль)