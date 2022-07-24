Люка ван Ино - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Люка
|Фамилия
|ван Ино
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брюгге
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Люка
|Фамилия
|ван Ино
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брюгге
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вестерло
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2023
|68' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|27.12.2022
|70' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|3:3
|Антверпен (Антверпен)
|28.08.2022
|1' -67'
|Вестерло (Вестерло)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|21.08.2022
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|5:4
|Вестерло (Вестерло)
|13.08.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Стандард (Льеж)
|07.08.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:1
|Вестерло (Вестерло)
|30.07.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:0
|Вестерло (Вестерло)
|24.07.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)