|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сошо
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2009
|1' -80'
|Гренобль (Гренобль)
|0:1
|Сошо (Монбельяр)
|23.05.2009
|84' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|2:1
|Нант (Нант)
|16.05.2009
|1' -90'
|Кан (Кан)
|2:0
|Сошо (Монбельяр)
|60'
|13.05.2009
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|3:0
|Монако (Монако)
|03.05.2009
|1' -67'
|Бордо (Бордо)
|3:0
|Сошо (Монбельяр)
|26.04.2009
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|1:1
|Валансьен (Валансьен)
|18.04.2009
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|0:1
|Осер (Осер)
|11.04.2009
|Был в запасе
|Ле Ман (Ле Ман)
|2:0
|Сошо (Монбельяр)
|05.04.2009
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|3:0
|Ренн (Ренн)
|22.03.2009
|1' -90'
|Лион (Лион)
|2:0
|Сошо (Монбельяр)
|14.03.2009
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|2:1
|Нанси (Нанси)
|08.03.2009
|1' -75'
|Гавр (Гавр)
|2:1
|Сошо (Монбельяр)
|28.02.2009
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|1:0
|Ницца (Ницца)
|15.02.2009
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|1:2
|Тулуза (Тулуза)
|07.02.2009
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|3:2
|Сошо (Монбельяр)
|04.10.2008
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Сошо (Монбельяр)
|27.09.2008
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)
|14.09.2008
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|30.08.2008
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|2:1
|Сошо (Монбельяр)
|23.08.2008
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|1:1
|ПСЖ (Париж)
|16.08.2008
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:1
|Сошо (Монбельяр)
|09.08.2008
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|1:2
|Гренобль (Гренобль)