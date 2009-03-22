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    Стефан Пишо - статистика

    Имя Стефан
    Фамилия Пишо
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 сентября 1976 (46 лет)
    Рост 179
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сошо 7 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2009 1' -80' Гренобль (Гренобль) 0:1 Сошо (Монбельяр)
    23.05.2009 84' -90' Сошо (Монбельяр) 2:1 Нант (Нант)
    16.05.2009 1' -90' Кан (Кан) 2:0 Сошо (Монбельяр)
    60'
    13.05.2009 1' -90' Сошо (Монбельяр) 3:0 Монако (Монако)
    03.05.2009 1' -67' Бордо (Бордо) 3:0 Сошо (Монбельяр)
    26.04.2009 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 1:1 Валансьен (Валансьен)
    18.04.2009 1' -90' Сошо (Монбельяр) 0:1 Осер (Осер)
    11.04.2009 Был в запасе Ле Ман (Ле Ман) 2:0 Сошо (Монбельяр)
    05.04.2009 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 3:0 Ренн (Ренн)
    22.03.2009 1' -90' Лион (Лион) 2:0 Сошо (Монбельяр)
    14.03.2009 1' -90' Сошо (Монбельяр) 2:1 Нанси (Нанси)
    08.03.2009 1' -75' Гавр (Гавр) 2:1 Сошо (Монбельяр)
    28.02.2009 1' -90' Сошо (Монбельяр) 1:0 Ницца (Ницца)
    15.02.2009 1' -90' Сошо (Монбельяр) 1:2 Тулуза (Тулуза)
    07.02.2009 1' -90' Лилль (Лилль) 3:2 Сошо (Монбельяр)
    04.10.2008 1' -90' Ницца (Ницца) 1:1 Сошо (Монбельяр)
    27.09.2008 1' -90' Сошо (Монбельяр) 1:1 Лорьян (Лорьян)
    14.09.2008 1' -90' Сошо (Монбельяр) 1:1 Лилль (Лилль)
    30.08.2008 1' -90' Марсель (Марсель) 2:1 Сошо (Монбельяр)
    23.08.2008 1' -90' Сошо (Монбельяр) 1:1 ПСЖ (Париж)
    16.08.2008 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:1 Сошо (Монбельяр)
    09.08.2008 1' -90' Сошо (Монбельяр) 1:2 Гренобль (Гренобль)
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