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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Ренн
Сошо - Ренн: обзор матча 05 апреля 2009
Сошо
05.04.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 30 тур
3 : 0
Завершен
Ренн
36'
Р. Будебуз (П)
38'
М. Эрдинг
86'
В. Сверкош
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Ренн
ГОЛ! 3:0!
В. Сверкош
Замена
В. Сверкош
️️️️
М. Эрдинг
Желтая карточка
Ж. Фати
Замена
Р. Данзе
️️️️
С. Мбиа
Замена
Ж. Эстебан
️️️️
К. Боканегра
Замена
М. Сов
️️️️
М. Пажис
Замена
Б. Йокич
️️️️
Я. Микари
Замена
М. Мартен
️️️️
Н. Морис-Белэй
ГОЛ! 2:0!
М. Эрдинг
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Будебуз
Желтая карточка
С. Мбиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
19
Жак Фати
ЦЗ
11
Яссин Микари
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
5
Рабиу Афолаби
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
10
Стефан Дальма
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
6
Жером Лерой
ЛП
22
Оливье Томер
ЛВ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
0
Микаэль Пажис
ПП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
0
Стефан Пишо
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
0
Микаэль Изабей
ПП
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
Ренн
99
Патрис Люзи
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
8
Принс Оньянге
ЦП
0
Жульен Эстебан
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Ришер
24
Перки
5
Афолаби
50
Карлао
11
Микари
19
Фати
10
Дальма
14
Пито
10
Будебуз
9
Эрдинг
19
Морис-Белэй
4-4-1-1
1
Дюшез
0
Обе
13
Ханссон
16
Фанни
3
Боканегра
0
Пажис
18
Лемуан
25
Мбиа
6
Лерой
22
Томер
3
Гьян
11
Микари
5
Йокич
5
Йокич
11
Микари
19
Морис-Белэй
15
Мартен
15
Мартен
19
Морис-Белэй
9
Эрдинг
25
Сверкош
25
Сверкош
9
Эрдинг
3
Боканегра
0
Эстебан
0
Эстебан
3
Боканегра
25
Мбиа
29
Данзе
29
Данзе
25
Мбиа
0
Пажис
17
Сов
17
Сов
0
Пажис
Остались в запасе
Сошо
Ренн
1
Маттью Дрейер
ВР
0
Стефан Пишо
ЦП
0
Микаэль Изабей
ПП
99
Патрис Люзи
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
8
Принс Оньянге
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
0
Стефан Пишо
ЦП
0
Микаэль Изабей
ПП
Остались в запасе
99
Патрис Люзи
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
8
Принс Оньянге
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Сошо - Ренн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Огюст Бональ
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