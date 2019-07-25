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Азербайджан. Премьер-лига
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Туран Товуз
Родерик Миллер
Трансферы
€ 175 тыс
Родерик Миллер - трансферы
Туран Товуз
3 апреля 1992 (34)
#5 | Защитник
190 см
Панама
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Трансферы
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Откуда
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Тип трансфера
25.07.19 / 05.01.20
Окжетпес
Без клуба
Свободный агент
21.01.19 / 25.07.19
Фейренсе
Окжетпес
Свободный агент
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Сафонов назвал себя мудаком
Вчера, 23:05
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Генич двумя словами отреагировал на самоубийство участника ЧМ-2026
Вчера, 22:59
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Агент Батракова ответил, реален ли еще трансфер в «ПСЖ»
Вчера, 22:33
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