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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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€ 175 тыс

Родерик Миллер - трансферы

Туран Товуз
3 апреля 1992 (34)
#5 | Защитник
190 см
Панама
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
25.07.19 / 05.01.20
Окжетпес
Без клуба
Свободный агент
21.01.19 / 25.07.19
Фейренсе
Окжетпес
Свободный агент
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