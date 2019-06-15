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    Энди Поло - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Энди
    Фамилия Поло
    Команда Портленд
    Состав Основной
    Родной город Лима
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 сентября 1994 (28 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Перу 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.07.2019 86' -90' Бразилия 3:1 Перу
    04.07.2019 71' -90' Чили 0:3 Перу
    29.06.2019 Был в запасе Уругвай 0:0
    (4:5)п    		 Перу
    22.06.2019 1' -90' Перу 0:5 Бразилия
    19.06.2019 1' -90' Боливия 1:3 Перу
    15.06.2019 67' -90' Венесуэла 0:0 Перу
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