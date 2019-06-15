Энди Поло - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Энди
|Фамилия
|Поло
|Команда
|Портленд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лима
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Энди
|Фамилия
|Поло
|Команда
|Портленд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лима
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Перу
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2019
|86' -90'
|Бразилия
|3:1
|Перу
|04.07.2019
|71' -90'
|Чили
|0:3
|Перу
|29.06.2019
|Был в запасе
|Уругвай
|0:0
(4:5)п
|Перу
|22.06.2019
|1' -90'
|Перу
|0:5
|Бразилия
|19.06.2019
|1' -90'
|Боливия
|1:3
|Перу
|15.06.2019
|67' -90'
|Венесуэла
|0:0
|Перу