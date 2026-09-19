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Кипр. Первый дивизион
Команды
Неа Саламис Фамагуста
Самуэль Грандсир
Статистика
€ 800 тыс
Самуэль Грандсир - статистика
Неа Саламис Фамагуста
14 августа 1996 (30)
#7 | Нападающий
Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 0
19.09.2026
Анортосис
1' - 90'
90'
25'
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 4
06.09.2026
АЕК
54' - 90'
90'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Олимпиакос Никосия
3 : 3
28.08.2026
Неа Саламис Фамагуста
1' - 90'
38'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Лига чемпионов 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гавр
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
5 : 1
05.01.2025
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Гавр
0 : 3
15.12.2024
Страсбур
83' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
2 : 1
07.12.2024
Гавр
67' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Гавр
0 : 1
01.12.2024
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Нант
0 : 2
24.11.2024
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
1 : 0
03.11.2024
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Ренн
1 : 0
25.10.2024
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Гавр
0 : 4
20.10.2024
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Брест
2 : 0
06.10.2024
Гавр
88' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
0 : 3
28.09.2024
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 1
22.09.2024
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 0
15.09.2024
Гавр
63' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
3 : 1
01.09.2024
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
0 : 2
24.08.2024
Гавр
85' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Гавр
1 : 4
16.08.2024
ПСЖ
76' - 90'
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