Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Артем Егоров - статистика

Луки-Энергия
3 июля 1999 (27)
#13 | Полузащитник
180 см | 69 кг
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Звезда
0 : 1
14.09.2026
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Звезда
0 : 1
14.09.2026
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. Кубок, 1/4 финала
Луки-Энергия
2 : 1
10.09.2026
Урал
90' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Луки-Энергия
4 : 1
27.08.2026
Череповец
1' - 46'
35'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Луки-Энергия
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Звезда
0 : 1
14.09.2026
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Звезда
0 : 1
14.09.2026
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Луки-Энергия
1 : 3
16.08.2026
Балтика-2
75' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Енисей-М
1 : 0
09.08.2026
Луки-Энергия
83' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Луки-Энергия
3 : 2
02.08.2026
Чертаново
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
2 : 1
26.07.2026
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
84' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Искра
1 : 1
13.06.2026
Луки-Энергия
1' - 36'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия
2 : 1
07.06.2026
Муром
79' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Луки-Энергия
3 : 0
24.05.2026
Звезда
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Луки-Энергия
1 : 1
17.05.2026
Торпедо Вл
86' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Иркутск
0 : 1
10.05.2026
Луки-Энергия
74' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Луки-Энергия
1 : 0
03.05.2026
Динамо Вг
86' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Балтика-2
1 : 1
26.04.2026
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Чертаново
1 : 3
12.04.2026
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Луки-Энергия
1 : 1
05.04.2026
Космос
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
У Тихонова появился вариант в РПЛ
21:07
1
Фото«Спартак» подписал русского Куртуа
20:59
4
Перечислены страны, откуда у Дзюбы были предложения
20:51
1
Сафонов рассказал о секретном сообщении Батракову
20:09
Вагнер Лав напомнил Газзаеву о несбритых усах
20:08
2
Бывший тренер «Зенита» похвалил «Спартак» за отказ от Дзюбы
19:51
3
Два клуба Серии A заинтересовались нападающим «Реала»
19:42
Мостовой отказался возглавить «Ростов»: «Для «Спартака» всегда открыт!»
19:32
6
Вагнер Лав раскрыл, забивал ли он пьяным два гола «Ростову»
19:20
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+