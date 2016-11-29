Артем Егоров - статистика
#47 | Полузащитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Егоров
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июля 1999 (23 года)
|Рост
|180
|Вес
|69
|Имя
|Артем
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Егоров
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июля 1999 (23 года)
|Рост
|180
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа (мол)
|21
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2017
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|3:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|06.05.2017
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|24.04.2017
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|21.04.2017
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|14.04.2017
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|08.04.2017
|70' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:6
|Спартак М (мол) (Москва)
|31.03.2017
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|18.03.2017
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|3:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|04.12.2016
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|3:3
|Томь (мол) (Томск)
|29.11.2016
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|25.11.2016
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|04.11.2016
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:2
|Рубин (мол) (Казань)
|29.10.2016
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|21.10.2016
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|2:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|61'
|14.10.2016
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|5:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|01.10.2016
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|24.09.2016
|1' -83'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|16.09.2016
|46' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|11.09.2016
|46' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:6
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|70'
|25.08.2016
|46' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|19.08.2016
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:3
|Ахмат (мол) (Грозный)
|05.08.2016
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|30.07.2016
|79' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:2
|Уфа (мол) (Уфа)