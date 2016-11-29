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    Артем Егоров - статистика

    #47 | Полузащитник
    Имя Артем
    Отчество Андреевич
    Фамилия Егоров
    Команда Уфа
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 июля 1999 (23 года)
    Рост 180
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уфа (мол) 21 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.05.2017 1' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 3:1 Уфа (мол) (Уфа)
    06.05.2017 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:1 Уфа (мол) (Уфа)
    24.04.2017 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:1 Уфа (мол) (Уфа)
    21.04.2017 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 0:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    14.04.2017 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:2 Уфа (мол) (Уфа)
    08.04.2017 70' -90' Уфа (мол) (Уфа) 1:6 Спартак М (мол) (Москва)
    31.03.2017 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 1:3 Локомотив (мол) (Москва)
    18.03.2017 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 3:2 Уфа (мол) (Уфа)
    04.12.2016 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 3:3 Томь (мол) (Томск)
    29.11.2016 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Уфа (мол) (Уфа)
    25.11.2016 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 0:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    04.11.2016 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 0:2 Рубин (мол) (Казань)
    29.10.2016 1' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 0:0 Уфа (мол) (Уфа)
    21.10.2016 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 2:3 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    61'
    14.10.2016 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 5:0 Уфа (мол) (Уфа)
    01.10.2016 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 1:0 Амкар (мол) (Пермь)
    24.09.2016 1' -83' Спартак М (мол) (Москва) 4:0 Уфа (мол) (Уфа)
    16.09.2016 46' -90' Локомотив (мол) (Москва) 3:1 Уфа (мол) (Уфа)
    11.09.2016 46' -90' Уфа (мол) (Уфа) 1:6 Краснодар (мол) (Краснодар)
    70'
    25.08.2016 46' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    19.08.2016 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 0:3 Ахмат (мол) (Грозный)
    05.08.2016 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 0:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    30.07.2016 79' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 2:2 Уфа (мол) (Уфа)
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