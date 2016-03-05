Аль-Хан Самба - статистика
#79 | Полузащитник
|Имя
|Аль-Хан
|Отчество
|Альбертович
|Фамилия
|Самба
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 августа 1998 (24 года)
|Рост
|175
|Вес
|65
|Имя
|Аль-Хан
|Отчество
|Альбертович
|Фамилия
|Самба
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 августа 1998 (24 года)
|Рост
|175
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа (мол)
|8
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|30.04.2016
|1' -46'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:3
|Рубин (мол) (Казань)
|23.04.2016
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|16.04.2016
|4' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|2:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|50'
|09.04.2016
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|01.04.2016
|73' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|18.03.2016
|62' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|12.03.2016
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|05.03.2016
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|2:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|39'