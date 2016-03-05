Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аль-Хан Самба - статистика

    #79 | Полузащитник
    Имя Аль-Хан
    Отчество Альбертович
    Фамилия Самба
    Команда Уфа
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 августа 1998 (24 года)
    Рост 175
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11