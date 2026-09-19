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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Генчлербирлиги
Гекхан Аккан
Статистика
€ 350 тыс
Гекхан Аккан - статистика
Генчлербирлиги
1 января 1995 (31)
#23 | Вратарь
186 см
Турция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 0
19.09.2026
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Генчлербирлиги
1 : 2
13.09.2026
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Трабзонспор
5 : 0
06.09.2026
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Генчлербирлиги
1 : 1
28.08.2026
Эрзурумспор
Был в запасе
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2025/2026
Турция. Суперлига 2024/2025
Турция. Суперлига 2023/2024
Турция. Суперлига 2022/2023
Турция. Суперлига 2021/2022
Турция. Суперлига 2020/2021
Турция. Суперлига 2019/2020
Турция. Суперлига 2018/2019
Турция. Суперлига 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генчлербирлиги
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
1 : 2
18.10.2025
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
04.10.2025
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
1 : 1
28.09.2025
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
20.09.2025
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Ризеспор
1 : 0
15.09.2025
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Генчлербирлиги
1 : 3
31.08.2025
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.08.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Самсунспор
2 : 1
09.08.2025
Генчлербирлиги
1' - 90'
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