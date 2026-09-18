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Китай. Суперлига
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Ухань Три Таунс
Йхондер Кадис
Статистика
€ 2,50 млн
Йхондер Кадис - статистика
Ухань Три Таунс
29 июля 1995 (31), Каракас
#29 | Нападающий
191 см
Венесуэла
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Китай. Суперлига, 22 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
18.09.2026
Ухань Три Таунс
1' - 90'
90'
Китай. Суперлига, 26 тур
Ухань Три Таунс
2 : 2
05.09.2026
Циндао Вест Кост
1' - 90'
Статистика по турнирам
Китай. Суперлига 2026
Мексика. Лига МХ 2026
Кубок Америки 2024
Кубок лиг Северной Америки 2024
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025
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Португалия. Примейра 2022/2023
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Португалия. Примейра 2021/2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Франция. Лига 1 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Венесуэла
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла
1 : 1
06.07.2024
Канада
60' - 90'
Кубок Америки, 3 тур
Ямайка
0 : 3
01.07.2024
Венесуэла
Был в запасе
Кубок Америки, 2 тур
Венесуэла
1 : 0
27.06.2024
Мексика
82' - 90'
Кубок Америки, 1 тур
Эквадор
1 : 2
23.06.2024
Венесуэла
46' - 90'
64'
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