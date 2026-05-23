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Ла Лига 2026/2027
Команды
Севилья
Фабио Кардосо
Статистика
€ 1,50 млн
Фабио Кардосо - статистика
Севилья
19 апреля 1994 (32)
#15 | Защитник
187 см
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Португалия. Примейра 2022/2023
Португалия. Примейра 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Севилья
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
1 : 0
23.05.2026
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Севилья
0 : 1
17.05.2026
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Вильярреал
2 : 3
13.05.2026
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
2 : 0
23.04.2026
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Севилья
2 : 1
11.04.2026
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Овьедо
1 : 0
05.04.2026
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
1 : 1
08.03.2026
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
2 : 2
01.03.2026
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Хетафе
0 : 1
22.02.2026
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
1 : 1
14.02.2026
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Севилья
1 : 1
08.02.2026
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Мальорка
4 : 1
02.02.2026
Севилья
1' - 79'
Испания. Примера, 21 тур
Севилья
2 : 1
24.01.2026
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эльче
2 : 2
19.01.2026
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
0 : 1
12.01.2026
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
0 : 3
04.01.2026
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Реал
2 : 0
20.12.2025
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Севилья
4 : 0
14.12.2025
Овьедо
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
1 : 1
07.12.2025
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
0 : 2
30.11.2025
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
2 : 1
24.11.2025
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
24.10.2025
Севилья
1' - 52'
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
1 : 3
18.10.2025
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
4 : 1
05.10.2025
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
0 : 1
28.09.2025
Севилья
1' - 77'
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
1 : 2
23.09.2025
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Алавес
1 : 2
20.09.2025
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
2 : 2
12.09.2025
Эльче
Был в запасе
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