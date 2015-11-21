Рикардо Важ Те - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|Важ Те
|Команда
|Акхисар Беледиеспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|187
|Вес
|79
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|Важ Те
|Команда
|Акхисар Беледиеспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|187
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чарльтон
|10
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.01.2016
|81' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|6:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|02.01.2016
|1' -79'
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|28.12.2015
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|26.12.2015
|1' -54'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|19.12.2015
|1' -29'
|Бернли (Бернли)
|4:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|15.12.2015
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|2:2
|Болтон (Болтон)
|1'
|12.12.2015
|1' -88'
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:0
|Лидс (Лидс)
|05.12.2015
|1' -65'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|3:2
|Чарльтон (Чарльтон)
|28.11.2015
|46' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:3
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|21.11.2015
|62' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:1
|Чарльтон (Чарльтон)