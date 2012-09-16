|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2012
|1' -61'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|26.10.2012
|1' -85'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|21.10.2012
|1' -83'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|05.10.2012
|1' -80'
|Ахмат (Грозный)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|30.09.2012
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:4
|Рубин (Казань)
|23.09.2012
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|16.09.2012
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Динамо (Москва)
|88'