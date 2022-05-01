Клемент Диоп - статистика
#94 | Вратарь
|Имя
|Клемент
|Фамилия
|Диоп
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Клемент
|Фамилия
|Диоп
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интер
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.08.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|4:0
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|2:0
|Интер (Майами)
|05.07.2022
|Был в запасе
|Даллас (Даллас)
|1:1
|Интер (Майами)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|2:1
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|2:0
|Интер (Майами)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|2:1
|Портленд (Портленд)
|23.05.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|2:0
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|2:2
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Шарлотт (Шарлотт)
|1:0
|Интер (Майами)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:0
|Интер (Майами)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|2:1
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|0:1
|Интер (Майами)
|12.03.2022
|1' -90'
|Интер (Майами)
|0:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|07.03.2022
|1' -90'
|Остин (Остин)
|5:1
|Интер (Майами)
|27.02.2022
|1' -90'
|Интер (Майами)
|0:0
|Чикаго Файр (Чикаго)