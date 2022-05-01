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    Клемент Диоп - статистика

    #94 | Вратарь
    Имя Клемент
    Фамилия Диоп
    Команда Интер
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 13 октября 1993 (29 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Интер 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.08.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 4:0 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    24.07.2022 Был в запасе Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 2:0 Интер (Майами)
    05.07.2022 Был в запасе Даллас (Даллас) 1:1 Интер (Майами)
    26.06.2022 Был в запасе Интер (Майами) 2:1 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    19.06.2022 Был в запасе Атланта Юнайтед (Атланта) 2:0 Интер (Майами)
    29.05.2022 Был в запасе Интер (Майами) 2:1 Портленд (Портленд)
    23.05.2022 Был в запасе Интер (Майами) 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    15.05.2022 Был в запасе Интер (Майами) 2:2 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    07.05.2022 Был в запасе Шарлотт (Шарлотт) 1:0 Интер (Майами)
    01.05.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:0 Интер (Майами)
    24.04.2022 Был в запасе Интер (Майами) 2:1 Атланта Юнайтед (Атланта)
    17.04.2022 Был в запасе Сиэтл (Сиэтл) 0:1 Интер (Майами)
    12.03.2022 1' -90' Интер (Майами) 0:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    07.03.2022 1' -90' Остин (Остин) 5:1 Интер (Майами)
    27.02.2022 1' -90' Интер (Майами) 0:0 Чикаго Файр (Чикаго)
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