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Максимилиано Уррути
Статистика
Максимилиано Уррути - статистика
Завершил карьеру
22 февраля 1991 (35), Росарио
#37 | Нападающий
184 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
США. МЛС 2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Инглэнд Революшн
19
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 38 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
10.08.2025
Ди Си Юнайтед
90' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 3
26.07.2025
Монреаль
Был в запасе
90'
США. МЛС, 35 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
20.07.2025
Орландо Сити
73' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
5 : 3
17.07.2025
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Остин
0 : 0
13.07.2025
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
10.07.2025
Интер Майами
76' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Портленд
2 : 1
06.07.2025
Нью-Инглэнд Революшн
74' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 3
29.06.2025
Колорадо
63' - 90'
90'
США. МЛС, 28 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 3
26.06.2025
Нэшвилл
1' - 65'
39'
США. МЛС, 27 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 1
15.06.2025
Цинциннати
64' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
0 : 3
01.06.2025
Нью-Инглэнд Революшн
71' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
29.05.2025
Нью-Инглэнд Революшн
82' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Канзаc Сити
3 : 3
25.05.2025
Нью-Инглэнд Революшн
79' - 90'
84'
США. МЛС, 20 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 0
18.05.2025
Сан-Хосе
76' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Орландо Сити
3 : 3
11.05.2025
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Торонто
0 : 2
03.05.2025
Нью-Инглэнд Революшн
88' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Шарлотт
0 : 1
27.04.2025
Нью-Инглэнд Революшн
90' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
20.04.2025
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Атланта Юнайтед
0 : 1
12.04.2025
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 58'
45'
США. МЛС, 10 тур
Цинциннати
1 : 0
06.04.2025
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 55'
США. МЛС, 8 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
29.03.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 84'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
16.03.2025
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 71'
США. МЛС, 4 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 2
09.03.2025
Филадельфия Юнион
10' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 1
02.03.2025
Коламбус
82' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Нэшвилл
0 : 0
23.02.2025
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
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