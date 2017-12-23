Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Габриэль Агбонлахор
Статистика
Габриэль Агбонлахор - статистика
Завершил карьеру
13 октября 1986 (39)
#11 | Нападающий
180 см | 75 кг
Англия | Нигерия
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Англия. Кубок 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Barclays Asia Trophy 2011
Англия. Кубок 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Англия. Кубок 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Кубок Английской лиги 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Товарищеские матчи 2008
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астон Вилла
2
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Астон Вилла
2 : 2
23.12.2017
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Дерби Каунти
2 : 0
16.12.2017
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Астон Вилла
0 : 0
09.09.2017
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Бристоль Сити
1 : 1
25.08.2017
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Рединг
2 : 1
15.08.2017
Астон Вилла
Был в запасе
87'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Кардифф
3 : 0
12.08.2017
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Астон Вилла
1 : 1
05.08.2017
Халл Сити
1' - 90'
7'
Главные новости
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
42
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
2
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
Видео
Соболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
13
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+