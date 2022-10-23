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    Эндрю Юлсагер - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Эндрю
    Фамилия Юлсагер
    Команда Гент
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 января 1995 (28 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 46' Гент 2:0 Оуд-Хеверли Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    16.02.2023 60' - 90' Карабах 1:0 Гент Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 19 2 3 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 1' -46' Гент (Гент) 2:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    22.01.2023 1' -37' Сент-Труйден (Брюссель) 0:3 Гент (Гент)
    19.01.2023 64' -90' Гент (Гент) 0:0 Шарлеруа (Шарлеруа)
    07.01.2023 1' -78' Антверпен (Антверпен) 2:0 Гент (Гент)
    23.12.2022 1' -84' Гент (Гент) 0:0 Стандард (Льеж)
    13.11.2022 1' -90' Кортрейк (Кортрейк) 0:4 Гент (Гент)
    33' 69'
    06.11.2022 1' -90' Гент (Гент) 2:0 Брюгге (Брюгге)
    30.10.2022 1' -76' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Гент (Гент)
    23.10.2022 46' -90' Гент (Гент) 2:1 Серен (Серен)
    19.10.2022 67' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Гент (Гент)
    16.10.2022 75' -90' Гент (Гент) 3:0 Мехелен (Мехелен)
    09.10.2022 1' -67' Эйпен (Эйпен) 0:4 Гент (Гент)
    40' 50'
    02.10.2022 73' -90' Гент (Гент) 3:4 Серкль Брюгге (Брюгге)
    18.09.2022 71' -90' Генк (Генк) 1:0 Гент (Гент)
    01.09.2022 1' -60' Андерлехт (Брюссель) 0:1 Гент (Гент)
    28.08.2022 1' -85' Гент (Гент) 1:2 Антверпен (Антверпен)
    12.08.2022 1' -79' Остенде (Остенде) 1:3 Гент (Гент)
    60'
    07.08.2022 1' -90' Гент (Гент) 2:1 Вестерло (Вестерло)
    30.07.2022 1' -90' Гент (Гент) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
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