Эндрю Юлсагер - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Эндрю
|Фамилия
|Юлсагер
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 января 1995 (28 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Эндрю
|Фамилия
|Юлсагер
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 января 1995 (28 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 46'
|Гент
|2:0
|Оуд-Хеверли
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|16.02.2023
|60' - 90'
|Карабах
|1:0
|Гент
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|19
|2
|3
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -46'
|Гент (Гент)
|2:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|22.01.2023
|1' -37'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:3
|Гент (Гент)
|19.01.2023
|64' -90'
|Гент (Гент)
|0:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|07.01.2023
|1' -78'
|Антверпен (Антверпен)
|2:0
|Гент (Гент)
|23.12.2022
|1' -84'
|Гент (Гент)
|0:0
|Стандард (Льеж)
|13.11.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:4
|Гент (Гент)
|33' 69'
|06.11.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Брюгге (Брюгге)
|30.10.2022
|1' -76'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Гент (Гент)
|23.10.2022
|46' -90'
|Гент (Гент)
|2:1
|Серен (Серен)
|19.10.2022
|67' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Гент (Гент)
|16.10.2022
|75' -90'
|Гент (Гент)
|3:0
|Мехелен (Мехелен)
|09.10.2022
|1' -67'
|Эйпен (Эйпен)
|0:4
|Гент (Гент)
|40' 50'
|02.10.2022
|73' -90'
|Гент (Гент)
|3:4
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|18.09.2022
|71' -90'
|Генк (Генк)
|1:0
|Гент (Гент)
|01.09.2022
|1' -60'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Гент (Гент)
|28.08.2022
|1' -85'
|Гент (Гент)
|1:2
|Антверпен (Антверпен)
|12.08.2022
|1' -79'
|Остенде (Остенде)
|1:3
|Гент (Гент)
|60'
|07.08.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:1
|Вестерло (Вестерло)
|30.07.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)