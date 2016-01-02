Шей Фейси - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Шей
|Фамилия
|Фейси
|Команда
|Ротерхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 января 1995 (28 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 325
тыс
|Имя
|Шей
|Фамилия
|Фейси
|Команда
|Ротерхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 января 1995 (28 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротерхэм
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|5:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|09.04.2016
|Был в запасе
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|0:4
|Ротерхэм (Шеффилд)
|05.04.2016
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|30.01.2016
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:4
|Чарльтон (Чарльтон)
|23.01.2016
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|2:2
|Ротерхэм (Шеффилд)
|16.01.2016
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|77'
|12.01.2016
|1' -75'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:0
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|02.01.2016
|1' -90'
|Престон (Престон)
|2:1
|Ротерхэм (Шеффилд)