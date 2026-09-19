Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Италия. Серия А 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Англия. Чемпионшип 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Франция. Лига 1 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Франция. Кубок 2020/2021 Франция. Лига 1 2020/2021 Франция. Лига 1 2019/2020 Франция. Лига 1 2018/2019 Франция. Лига 1 2015/2016