Даниил Хуторсков - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Хуторсков
|Команда
|Лада-Тольятти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июля 1998 (24 года)
|Рост
|189
|Вес
|71
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Хуторсков
|Команда
|Лада-Тольятти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июля 1998 (24 года)
|Рост
|189
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лада-Тольятти
|10
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.10.2015
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|2:3
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|14.10.2015
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:3
|Пари НН (Нижний Новгород)
|37'
|19.09.2015
|1' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|6:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|82'
|15.09.2015
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:1
|Носта (Новотроицк)
|09.09.2015
|1' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|0:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|90'
|03.09.2015
|1' -66'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:4
|Волга (Ульяновск)
|44'
|28.08.2015
|1' -77'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|21.08.2015
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|4:1
|Химик (Дзержинск)
|16.08.2015
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|4:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|10.08.2015
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|2:1
|Динамо (Киров)
|03.08.2015
|46' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:3
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:1
|Челябинск (Челябинск)