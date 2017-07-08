|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.11.2017
|65' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|14.10.2017
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:3
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|07.10.2017
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|30.09.2017
|1' -56'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|24.09.2017
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|2:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|16.09.2017
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:2
|Енисей (Красноярск)
|06.09.2017
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:3
|Спартак-2 (Москва)
|08.07.2017
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:2
|Авангард (Курск)