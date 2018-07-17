Артем Соболь - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Соболь
|Команда
|Армавир
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|169
|Вес
|63
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Артем
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Соболь
|Команда
|Армавир
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|169
|Вес
|63
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Армавир
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2018
|1' -90'
|Армавир (Армавир)
|0:3
|Сочи (Сочи)
|18.08.2018
|1' -59'
|Томь (Томск)
|3:0
|Армавир (Армавир)
|12.08.2018
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|3:0
|Армавир (Армавир)
|08.08.2018
|46' -90'
|Чертаново (Москва)
|1:1
|Армавир (Армавир)
|04.08.2018
|81' -90'
|Армавир (Армавир)
|1:3
|Тамбов (Тамбов)
|29.07.2018
|43' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:0
|Армавир (Армавир)
|22.07.2018
|81' -90'
|Армавир (Армавир)
|0:1
|Мордовия (Саранск)
|17.07.2018
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:0
|Армавир (Армавир)