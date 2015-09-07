Влад Ларинов - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Влад
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Ларинов
|Команда
|СКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|70
|Имя
|Влад
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Ларинов
|Команда
|СКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА
|12
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -83'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Терек-2 (Грозный)
|2:1
|СКА (Ростов-на-Дону)
|25.10.2015
|74' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Афипс (Афипский)
|19.10.2015
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|11.10.2015
|71' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|04.10.2015
|82' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:3
|СКА (Ростов-на-Дону)
|28.09.2015
|1' -64'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|21.09.2015
|1' -77'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Динамо (Ставрополь)
|14.09.2015
|1' -86'
|МИТОС (Новочеркасск)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|07.09.2015
|52' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|01.09.2015
|57' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:2
|СКА (Ростов-на-Дону)
|22.08.2015
|1' -66'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|4:1
|Дружба (Майкоп)
|10' 55'
|18.08.2015
|9' -83'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|04.08.2015
|Был в запасе
|Афипс (Афипский)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|28.07.2015
|55' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Краснодар-2 (Краснодар)
|19.07.2015
|Был в запасе
|Астрахань (Астрахань)
|0:2
|СКА (Ростов-на-Дону)