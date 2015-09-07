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    Влад Ларинов - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Влад
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Ларинов
    Команда СКА
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 ноября 1995 (27 лет)
    Рост 182
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА 12 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 1' -83' СКА (Ростов-на-Дону) 1:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    01.11.2015 Был в запасе Терек-2 (Грозный) 2:1 СКА (Ростов-на-Дону)
    25.10.2015 74' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 1:2 Афипс (Афипский)
    19.10.2015 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    11.10.2015 71' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 0:0 Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
    04.10.2015 82' -90' Алания (Владикавказ) 0:3 СКА (Ростов-на-Дону)
    28.09.2015 1' -64' Ангушт (Назрань) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    21.09.2015 1' -77' СКА (Ростов-на-Дону) 1:0 Динамо (Ставрополь)
    14.09.2015 1' -86' МИТОС (Новочеркасск) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    07.09.2015 52' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 1:3 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    01.09.2015 57' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:2 СКА (Ростов-на-Дону)
    22.08.2015 1' -66' СКА (Ростов-на-Дону) 4:1 Дружба (Майкоп)
    10' 55'
    18.08.2015 9' -83' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    04.08.2015 Был в запасе Афипс (Афипский) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    28.07.2015 55' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 0:3 Краснодар-2 (Краснодар)
    19.07.2015 Был в запасе Астрахань (Астрахань) 0:2 СКА (Ростов-на-Дону)
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