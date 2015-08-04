Николай Ястребов - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Николай
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Ястребов
|Команда
|Астрахань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Имя
|Николай
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Ястребов
|Команда
|Астрахань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астрахань
|10
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2015
|1' -23'
|Астрахань (Астрахань)
|0:0
|Динамо (Ставрополь)
|28.09.2015
|1' -76'
|МИТОС (Новочеркасск)
|0:3
|Астрахань (Астрахань)
|18.09.2015
|1' -46'
|Астрахань (Астрахань)
|1:3
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|13.09.2015
|1' -85'
|Астрахань (Астрахань)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|84'
|07.09.2015
|63' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|0:1
|Дружба (Майкоп)
|01.09.2015
|Был в запасе
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|Астрахань (Астрахань)
|25.08.2015
|1' -54'
|Астрахань (Астрахань)
|1:3
|Терек-2 (Грозный)
|18.08.2015
|21' -90'
|Афипс (Афипский)
|4:0
|Астрахань (Астрахань)
|12.08.2015
|66' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|1:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|04.08.2015
|Был в запасе
|Астрахань (Астрахань)
|1:0
|Алания (Владикавказ)
|28.07.2015
|90' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|1:3
|Астрахань (Астрахань)
|19.07.2015
|70' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|0:2
|СКА (Ростов-на-Дону)