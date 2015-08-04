Абдель Джанкезов - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Абдель
|Отчество
|Халисович
|Фамилия
|Джанкезов
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|181
|Вес
|78
|Имя
|Абдель
|Отчество
|Халисович
|Фамилия
|Джанкезов
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|181
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Машук-КМВ
|12
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2015
|46' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:5
|МИТОС (Новочеркасск)
|11.10.2015
|70' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|04.10.2015
|87' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|2:0
|Дружба (Майкоп)
|28.09.2015
|46' -88'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:1
|Алания (Владикавказ)
|21.09.2015
|82' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|0:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|14.09.2015
|1' -59'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|07.09.2015
|84' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|2:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|01.09.2015
|84' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|Астрахань (Астрахань)
|25.08.2015
|88' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|1:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|04.08.2015
|90' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)
|28.07.2015
|84' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|2:5
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|20.07.2015
|86' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)