Дмитрий Котов - статистика
#36 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Котов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|184
|Вес
|81
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Котов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|184
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.08.2015
|Был в запасе
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)
|28.07.2015
|62' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:0
|Терек-2 (Грозный)