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    Дмитрий Котов - статистика

    #36 | Нападающий
    Имя Дмитрий
    Отчество Эдуардович
    Фамилия Котов
    Команда Динамо
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 мая 1992 (30 лет)
    Рост 184
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.08.2015 Был в запасе Машук-КМВ (Пятигорск) 1:1 Динамо (Ставрополь)
    28.07.2015 62' -90' Динамо (Ставрополь) 0:0 Терек-2 (Грозный)
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