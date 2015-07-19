Артем Яркин - статистика
#47 | Нападающий
|Имя
|Артем
|Отчество
|Владиславович
|Фамилия
|Яркин
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|68
|Имя
|Артем
|Отчество
|Владиславович
|Фамилия
|Яркин
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь-2
|6
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.2015
|81' -90'
|Томь-2 (Томск)
|1:4
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|19.10.2015
|72' -90'
|Иртыш (Омск)
|3:0
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|02.08.2015
|58' -82'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|1:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|30.07.2015
|1' -62'
|Динамо (Барнаул)
|0:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|22.07.2015
|1' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|2:2
|Томь-2 (Томск)
|73'
|19.07.2015
|39' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|2:2
|Иртыш (Омск)
|76'