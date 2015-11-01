Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Андрей Черепко - статистика

    #31 | Вратарь
    Имя Андрей
    Отчество Васильевич
    Фамилия Черепко
    Команда Говерла
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 17 января 1997 (26 лет)
    Рост 185
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2016 46' -90' Говерла (Ужгород) 1:4 Волынь (Луцк)
    07.05.2016 Был в запасе Александрия (Александрия) 2:0 Говерла (Ужгород)
    30.04.2016 Был в запасе Говерла (Ужгород) 0:4 Заря (Луганск)
    23.04.2016 Был в запасе Карпаты (Львов) 3:0 Говерла (Ужгород)
    16.04.2016 Был в запасе Говерла (Ужгород) 0:2 Динамо (Киев)
    09.04.2016 Был в запасе Черноморец (Одесса) 1:0 Говерла (Ужгород)
    03.04.2016 Был в запасе Говерла (Ужгород) 0:2 Олимпик (Донецк)
    19.03.2016 Был в запасе Сталь (Каменское) 1:0 Говерла (Ужгород)
    13.03.2016 Был в запасе Говерла (Ужгород) 1:0 Металлист (Харьков)
    01.11.2015 Был в запасе Волынь (Луцк) 0:0 Говерла (Ужгород)
    • Читайте нас: 
    11