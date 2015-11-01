Андрей Черепко - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Черепко
|Команда
|Говерла
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 января 1997 (26 лет)
|Рост
|185
|Вес
|77
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Черепко
|Команда
|Говерла
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 января 1997 (26 лет)
|Рост
|185
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|46' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:4
|Волынь (Луцк)
|07.05.2016
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|30.04.2016
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:4
|Заря (Луганск)
|23.04.2016
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|3:0
|Говерла (Ужгород)
|16.04.2016
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Динамо (Киев)
|09.04.2016
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|03.04.2016
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Олимпик (Донецк)
|19.03.2016
|Был в запасе
|Сталь (Каменское)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|13.03.2016
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|0:0
|Говерла (Ужгород)