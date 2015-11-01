Максим Обольский - статистика
#92 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Обольский
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 января 1997 (26 лет)
|Рост
|176
|Вес
|66
|Имя
|Максим
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Обольский
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 января 1997 (26 лет)
|Рост
|176
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2016
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|16.04.2016
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|03.04.2016
|90' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|18.03.2016
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|13.03.2016
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|0:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|03.12.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:3
|Анжи (мол) (Махачкала)
|29.11.2015
|90' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|21.11.2015
|90' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|90'
|06.11.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|01.11.2015
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Динамо (мол) (Москва)
|67'