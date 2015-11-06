Эдуард Шолох - статистика
#93 | Полузащитник
|Имя
|Эдуард
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Шолох
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 января 1998 (25 лет)
|Рост
|184
|Вес
|64
|Имя
|Эдуард
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Шолох
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 января 1998 (25 лет)
|Рост
|184
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|8
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|26'
|28.04.2016
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|23.04.2016
|46' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:4
|Динамо (мол) (Москва)
|16.04.2016
|1' -89'
|Динамо (мол) (Москва)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|08.04.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:3
|Динамо (мол) (Москва)
|03.04.2016
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|18.03.2016
|90' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|13.03.2016
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|0:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|06.03.2016
|78' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:6
|Динамо (мол) (Москва)
|89'
|06.11.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|3:0
|Спартак М (мол) (Москва)