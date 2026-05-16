Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 700 тыс

Николя Жанвье - статистика

Аланьяспор
11 августа 1998 (28)
#17 | Полузащитник
172 см
Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аланьяспор
26
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
1' - 78'
63'
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
61' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Аланьяспор
2 : 3
27.04.2026
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Касымпаша
1 : 0
19.04.2026
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Аланьяспор
1 : 1
11.04.2026
Трабзонспор
1' - 88'
70'
Турция. Суперлига, 28 тур
Газиантеп
1 : 1
04.04.2026
Аланьяспор
1' - 70'
Турция. Суперлига, 27 тур
Аланьяспор
5 : 0
18.03.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
88'
26'
Турция. Суперлига, 26 тур
Гезтепе
2 : 2
14.03.2026
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Аланьяспор
0 : 0
09.03.2026
Генчлербирлиги
1' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Галатасарай
3 : 1
28.02.2026
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Аланьяспор
1 : 2
21.02.2026
Истанбул Башакшехир
1' - 84'
Турция. Суперлига, 22 тур
Аланьяспор
2 : 1
14.02.2026
Коньяспор
1' - 84'
75'
Турция. Суперлига, 21 тур
Бешикташ
2 : 2
08.02.2026
Аланьяспор
1' - 83'
Турция. Суперлига, 20 тур
Аланьяспор
1 : 3
31.01.2026
Эюпспор
1' - 80'
Турция. Суперлига, 19 тур
Ризеспор
1 : 1
25.01.2026
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Аланьяспор
2 : 0
21.12.2025
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Кайсериспор
0 : 0
13.12.2025
Аланьяспор
71' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.11.2025
Касымпаша
75' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 1
08.11.2025
Аланьяспор
88' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 0
03.11.2025
Газиантеп
1' - 64'
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
2 : 0
25.10.2025
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 0
19.10.2025
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
04.10.2025
Аланьяспор
83' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 1
26.09.2025
Галатасарай
80' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
21.09.2025
Аланьяспор
81' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Фенербахче
2 : 2
17.09.2025
Аланьяспор
82' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Коньяспор
1 : 2
13.09.2025
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.08.2025
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Эюпспор
2 : 1
25.08.2025
Аланьяспор
82' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
0 : 0
16.08.2025
Ризеспор
1' - 74'
Главные новости
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
23:39
1
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
23:25
Символическая сборная ЦСКА по версии Вагнера Лава
22:53
Еще один защитник покинет расположение сборной России
22:38
1
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
22:18
5
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
1
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
5
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+