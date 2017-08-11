Николя Жанвье - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Николя
|Фамилия
|Жанвье
|Команда
|Ренн
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 августа 1998 (24 года)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Николя
|Фамилия
|Жанвье
|Команда
|Ренн
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 августа 1998 (24 года)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.11.2017
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|21.10.2017
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|14.10.2017
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|2:0
|Ренн (Ренн)
|30.09.2017
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|0:1
|Кан (Кан)
|24.09.2017
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:2
|Ренн (Ренн)
|10.09.2017
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:3
|Ренн (Ренн)
|26.08.2017
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|3:2
|Ренн (Ренн)
|19.08.2017
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Дижон (Дижон)
|11.08.2017
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:2
|Лион (Лион)