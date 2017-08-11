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    Николя Жанвье - статистика

    #35 | Полузащитник
    Имя Николя
    Фамилия Жанвье
    Команда Ренн
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 августа 1998 (24 года)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.11.2017 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 2:1 Ренн (Ренн)
    21.10.2017 1' -90' Ренн (Ренн) 1:0 Лилль (Лилль)
    14.10.2017 Был в запасе Генгам (Генгам) 2:0 Ренн (Ренн)
    30.09.2017 Был в запасе Ренн (Ренн) 0:1 Кан (Кан)
    24.09.2017 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:2 Ренн (Ренн)
    10.09.2017 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:3 Ренн (Ренн)
    26.08.2017 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 3:2 Ренн (Ренн)
    19.08.2017 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:2 Дижон (Дижон)
    11.08.2017 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:2 Лион (Лион)
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