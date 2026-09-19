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Франция. Лига 2
Команды
Нант
Матье Кафаро
Статистика
€ 1,50 млн
Матье Кафаро - статистика
Нант
25 марта 1997 (29)
#20 | Полузащитник
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 7 тур
Булонь
1 : 2
19.09.2026
Нант
1' - 62'
Франция. Лига 2, 6 тур
Сошо
1 : 0
12.09.2026
Нант
1' - 60'
Франция. Лига 2, 5 тур
Нант
1 : 0
07.09.2026
Нанси
1' - 71'
Франция. Лига 2, 4 тур
Генгам
3 : 3
29.08.2026
Нант
1' - 88'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Лига 2 2023/2024
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нант
7
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 2, 7 тур
Булонь
1 : 2
19.09.2026
Нант
1' - 62'
Франция. Лига 2, 6 тур
Сошо
1 : 0
12.09.2026
Нант
1' - 60'
Франция. Лига 2, 5 тур
Нант
1 : 0
07.09.2026
Нанси
1' - 71'
Франция. Лига 2, 4 тур
Генгам
3 : 3
29.08.2026
Нант
1' - 88'
Франция. Лига 2, 3 тур
Нант
2 : 5
22.08.2026
Родез
1' - 69'
4'
55'
Франция. Лига 2, 2 тур
Лаваль
2 : 1
14.08.2026
Нант
62' - 90'
Франция. Лига 2, 1 тур
Нант
0 : 1
08.08.2026
Ред Стар
1' - 58'
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