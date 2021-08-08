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    Матье Кафаро - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Матье
    Фамилия Кафаро
    Команда Сент-Этьен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 марта 1997 (25 лет)
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реймс 4 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.11.2021 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 1:1 Реймс (Реймс)
    07.11.2021 57' -90' Реймс (Реймс) 0:0 Монако (Монако)
    24.10.2021 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:2 Труа (Труа)
    29.08.2021 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:2 ПСЖ (Париж)
    22.08.2021 1' -46' Метц (Метц) 1:1 Реймс (Реймс)
    15.08.2021 1' -55' Реймс (Реймс) 3:3 Монпелье (Монпелье)
    32'
    08.08.2021 1' -90' Ницца (Ницца) 0:0 Реймс (Реймс)
    52'
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