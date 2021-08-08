Матье Кафаро - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Матье
|Фамилия
|Кафаро
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 марта 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Матье
|Фамилия
|Кафаро
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 марта 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.11.2021
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|07.11.2021
|57' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Монако (Монако)
|24.10.2021
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:2
|Труа (Труа)
|29.08.2021
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:2
|ПСЖ (Париж)
|22.08.2021
|1' -46'
|Метц (Метц)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|15.08.2021
|1' -55'
|Реймс (Реймс)
|3:3
|Монпелье (Монпелье)
|32'
|08.08.2021
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|52'