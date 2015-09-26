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    Иньиго Гарсия - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Иньиго
    Фамилия Гарсия
    Команда Эйбар
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 января 1994 (29 лет)
    Рост 179
    Вес 70
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эйбар 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.04.2016 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    03.04.2016 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:2 Вильярреал (Вильярреал)
    18.03.2016 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    13.03.2016 89' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    21.02.2016 Был в запасе Сельта (Виго) 3:2 Эйбар (Эйбар)
    18.01.2016 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 5:1 Гранада (Гранада)
    20.12.2015 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 2:0 Эйбар (Эйбар)
    06.12.2015 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    07.11.2015 88' -90' Эйбар (Эйбар) 3:1 Хетафе (Хетафе)
    26.09.2015 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:1 Сельта (Виго)
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