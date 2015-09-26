Иньиго Гарсия - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Иньиго
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 1994 (29 лет)
|Рост
|179
|Вес
|70
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Иньиго
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 1994 (29 лет)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эйбар
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.04.2016
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|03.04.2016
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|18.03.2016
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|13.03.2016
|89' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|21.02.2016
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|3:2
|Эйбар (Эйбар)
|18.01.2016
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|5:1
|Гранада (Гранада)
|20.12.2015
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:0
|Эйбар (Эйбар)
|06.12.2015
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|07.11.2015
|88' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|3:1
|Хетафе (Хетафе)
|26.09.2015
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Сельта (Виго)