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Лига 1 2025/2026
Команды
Гавр
Венсан Сассо
Статистика
€ 150 тыс
Венсан Сассо - статистика
Гавр
16 февраля 1991 (35)
#23 | Защитник
190 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
3 : 2
19.09.2026
Гавр
1' - 70'
Франция. Лига 1, 4 тур
Гавр
0 : 0
12.09.2026
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
1 : 2
05.09.2026
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
1 : 1
29.08.2026
Гавр
90' - 90'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 2 2025/2026
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 2 2024/2025
Португалия. Примейра 2023/2024
Португалия. Примейра 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Швейцария. Суперлига 2019/2020
Португалия. Примейра 2018/2019
Португалия. Примейра 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гавр
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
3 : 2
19.09.2026
Гавр
1' - 70'
Франция. Лига 1, 4 тур
Гавр
0 : 0
12.09.2026
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
1 : 2
05.09.2026
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
1 : 1
29.08.2026
Гавр
90' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Гавр
0 : 1
23.08.2026
Монако
1' - 90'
44'
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