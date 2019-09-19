Майк Йенсен - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Майк
|Фамилия
|Йенсен
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Майк
|Фамилия
|Йенсен
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Русенборг
|6
|0
|0
|1
|0
|АПОЭЛ
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2020
|1' -90'
|Базель (Базель)
|1:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|55'
|20.02.2020
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:3
|Базель (Базель)
|83'
|12.12.2019
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:1
|Русенборг (Тронхейм)
|28.11.2019
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|1:2
|ЛАСК (Линц)
|07.11.2019
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|0:2
|Спортинг (Лиссабон)
|24.10.2019
|1' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|1:0
|Русенборг (Тронхейм)
|90'
|03.10.2019
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|1:4
|ПСВ (Эйндховен)
|19.09.2019
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:0
|Русенборг (Тронхейм)