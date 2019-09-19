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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЛАСК - Русенборг
ЛАСК - Русенборг: обзор матча 19 сентября 2019
ЛАСК
19.09.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа D, 1 тур
1 : 0
Завершен
Русенборг
45+3'
Д. Холланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Русенборг
87'
Замена
️️️️
Г. Осен
84'
Желтая карточка
Э. Ховланд
84'
Желтая карточка
Э. Ховланд
Замена
️️️️
М. Рагуц
80'
73'
Замена
️️️️
А. Трондсен
73'
Замена
️️️️
Э. Сейде
57'
Желтая карточка
Б. Мелинг
57'
Желтая карточка
Б. Мелинг
Замена
️️️️
М. Поцман
57'
Желтая карточка
П. Филипович
55'
Желтая карточка
П. Филипович
55'
ГОЛ! 1:0!
Д. Холланд
Пас отдал
П. Михорль
45'
+3
44'
Желтая карточка
В. Хеденстад
44'
Желтая карточка
В. Хеденстад
Замена
️️️️
Д. Фризер
40'
Желтая карточка
Р. Реннер
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
21
Маркус Востри
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
34
Петер Михорль
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
8
Джеймс Холланд
ЦП
99
Клаусс
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
7
Mike Jensen
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
31
Майк Йенсен
ЦП
25
Мариус Лундемо
ЦП
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
28
Самуэль Адегбенро
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
4
Emanuel Pogatetz
ЦЗ
28
Доминик Фризер
ПВ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
9
Марко Рагуц
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Русенборг
1
Арилд Остбю
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
2-5-3
30
Шлагер
21
Востри
28
Визингер
5
Филипович
26
Ранфтль
36
Реннер
8
Холланд
34
Михорль
10
Тетте
36
Гойгингер
99
Клаусс
4-5-4
1
Хансен
3
Ховланд
4
Региниуссен
6
Хеденстад
24
Мелинг
7
16
Конрадсен
31
Йенсен
25
Лундемо
8
28
Адегбенро
16
Содерлунд
24
28
Йонсен
28
Фризер
28
Фризер
9
Рагуц
9
Рагуц
19
Поцман
19
Поцман
16
Трондсен
16
Трондсен
23
Осен
23
Осен
35
Сейде
35
Сейде
Остались в запасе
ЛАСК
Русенборг
36
Томас Гебауэр
ВР
4
Emanuel Pogatetz
ЦЗ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
1
Арилд Остбю
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
4
Emanuel Pogatetz
ЦЗ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
Остались в запасе
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
1
Арилд Остбю
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча ЛАСК - Русенборг
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
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