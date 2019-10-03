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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Русенборг - ПСВ
Русенборг - ПСВ: обзор матча 03 октября 2019
Русенборг
03.10.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа D, 2 тур
1 : 4
Завершен
ПСВ
70'
С. Адегбенро
14'
П. Росарио
38'
Б. Мелинг (АГ)
41'
Д. Мален
79'
Д. Мален
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - ПСВ
80'
Желтая карточка
М. Садилек
79'
ГОЛ! 1:4!
Д. Мален
Пас отдал
Р. Доан
ГОЛ! 1:3!
С. Адегбенро
70'
41'
ГОЛ! 0:3!
Д. Мален
Пас отдал
Р. Доан
38'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Б. Мелинг
Пас отдал
Д. Дюмфрис
14'
ГОЛ! 0:1!
П. Росарио
Пас отдал
М. Ихаттарен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
31
Майк Йенсен
ЦП
25
Мариус Лундемо
ЦП
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
28
Самуэль Адегбенро
ЦФ
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
20
Рицу Доан
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Русенборг
1
Арилд Остбю
ВР
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
5
Джордже Денич
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
ПСВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
4-2-2
1
Хансен
24
Мелинг
3
Ховланд
71
Вальсвик
16
Трондсен
31
Йенсен
25
Лундемо
28
Адегбенро
28
Йонсен
2-2-3-1-2
41
Зут
32
Баумгартль
24
Виргевер
13
Росарио
20
Хендрикс
24
Дюмфрис
23
Садилек
52
Ихаттарен
20
Доан
14
Мален
34
Бергвейн
Остались в запасе
Русенборг
ПСВ
1
Арилд Остбю
ВР
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
5
Джордже Денич
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
77
Брума
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
5
Джордже Денич
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Статистика матча Русенборг - ПСВ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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