Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Русенборг
ПСВ - Русенборг: обзор матча 12 декабря 2019
ПСВ
12.12.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа D, 6 тур
1 : 1
Завершен
Русенборг
63'
М. Ихаттарен
22'
П. Хелланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Русенборг
Желтая карточка
Д. Мален
90'
+5
80'
Желтая карточка
Т. Региниуссен
ГОЛ! 1:1!
М. Ихаттарен
Пас отдал
К. Гакпо
63'
59'
Желтая карточка
Б. Мелинг
22'
ГОЛ! 0:1!
П. Хелланд
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
30
Райан Томас
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Русенборг
1
Арилд Остбю
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
31
Майк Йенсен
ЦП
28
Самуэль Адегбенро
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
26
Гастон Перейро
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Русенборг
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
25
Мариус Лундемо
ЦП
5
Джордже Денич
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
3-4-2-1
24
Виргевер
21
Боскальи
5
Швааб
30
Томас
35
Гутьеррес
52
Ихаттарен
24
Дюмфрис
18
Гакпо
77
Брума
34
Бергвейн
3-2-1-2
1
Остбю
4
Региниуссен
3
Ховланд
6
Хеденстад
16
Трондсен
24
Мелинг
31
Йенсен
16
Содерлунд
28
Адегбенро
Остались в запасе
ПСВ
Русенборг
13
Пабло Росарио
ОП
41
Йерун Зут
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
25
Мариус Лундемо
ЦП
5
Джордже Денич
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Остались в запасе
13
Пабло Росарио
ОП
41
Йерун Зут
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Остались в запасе
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
25
Мариус Лундемо
ЦП
5
Джордже Денич
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Статистика матча ПСВ - Русенборг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Филипс
Новости команд
Все
ПСВ
Русенборг
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+