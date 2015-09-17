Йеспер Дрост - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Йеспер
|Фамилия
|Дрост
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 января 1993 (30 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Йеспер
|Фамилия
|Дрост
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 января 1993 (30 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гронинген
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|0:0
|Брага (Брага)
|26.11.2015
|84' -90'
|Марсель (Марсель)
|2:1
|Гронинген (Гронинген)
|05.11.2015
|78' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Слован (Либерец)
|22.10.2015
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|01.10.2015
|Был в запасе
|Брага (Брага)
|1:0
|Гронинген (Гронинген)
|17.09.2015
|70' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:3
|Марсель (Марсель)