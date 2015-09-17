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    Йеспер Дрост - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Йеспер
    Фамилия Дрост
    Команда Гронинген
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 января 1993 (30 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гронинген 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2015 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 0:0 Брага (Брага)
    26.11.2015 84' -90' Марсель (Марсель) 2:1 Гронинген (Гронинген)
    05.11.2015 78' -90' Гронинген (Гронинген) 0:1 Слован (Либерец)
    22.10.2015 Был в запасе Слован (Либерец) 1:1 Гронинген (Гронинген)
    01.10.2015 Был в запасе Брага (Брага) 1:0 Гронинген (Гронинген)
    17.09.2015 70' -90' Гронинген (Гронинген) 0:3 Марсель (Марсель)
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