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Фелипе Пардо
Статистика
Фелипе Пардо - статистика
Завершил карьеру
17 августа 1990 (36)
#27 | Нападающий
178 см
Колумбия
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Трансферы
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2018/2019
Греция. Суперлига 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Греция. Суперлига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Греция. Суперлига 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Олимпиакос
4
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Олимпиакос
0 : 2
05.12.2017
Ювентус
1' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
Спортинг
3 : 1
22.11.2017
Олимпиакос
1' - 90'
90'
Лига чемпионов, 4 тур
Олимпиакос
0 : 0
31.10.2017
Барселона
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
Барселона
3 : 1
18.10.2017
Олимпиакос
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
Ювентус
2 : 0
27.09.2017
Олимпиакос
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Олимпиакос
2 : 3
12.09.2017
Спортинг
78' - 90'
90, 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Риека
0 : 1
22.08.2017
Олимпиакос
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Олимпиакос
2 : 2
02.08.2017
Партизан
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Партизан
1 : 3
25.07.2017
Олимпиакос
Был в запасе
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