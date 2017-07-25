Фелипе Пардо - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Фелипе
|Фамилия
|Пардо
|Команда
|Пачука
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 августа 1990 (32 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Фелипе
|Фамилия
|Пардо
|Команда
|Пачука
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 августа 1990 (32 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпиакос
|4
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2017
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|22.11.2017
|1' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|3:1
|Олимпиакос (Пирей)
|90'
|31.10.2017
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|0:0
|Барселона (Барселона)
|18.10.2017
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|3:1
|Олимпиакос (Пирей)
|27.09.2017
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Олимпиакос (Пирей)
|12.09.2017
|78' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:3
|Спортинг (Лиссабон)
|90' 90'
|22.08.2017
|Был в запасе
|Риека (Риека)
|0:1
|Олимпиакос (Пирей)
|02.08.2017
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|2:2
|Партизан (Белград)
|25.07.2017
|Был в запасе
|Партизан (Белград)
|1:3
|Олимпиакос (Пирей)