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    Брехт Деягер - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Брехт
    Фамилия Деягер
    Команда Гент
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 мая 1991 (31 год)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 6 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.11.2019 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 0:0 Гент (Гент)
    24.10.2019 Был в запасе Гент (Гент) 2:2 Вольфсбург (Вольфсбург)
    03.10.2019 Был в запасе Александрия (Александрия) 1:1 Гент (Гент)
    19.09.2019 Был в запасе Гент (Гент) 3:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    29.08.2019 1' -90' Риека (Риека) 1:1 Гент (Гент)
    22.08.2019 1' -90' Гент (Гент) 2:1 Риека (Риека)
    15.08.2019 1' -90' Гент (Гент) 3:0 АЕК (Ларнака)
    08.08.2019 1' -90' АЕК (Ларнака) 1:1 Гент (Гент)
    28'
    01.08.2019 1' -90' Вииторул (Констанца) 2:1 Гент (Гент)
    25.07.2019 1' -90' Гент (Гент) 6:3 Вииторул (Констанца)
    13'
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