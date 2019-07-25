Брехт Деягер - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Брехт
|Фамилия
|Деягер
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 мая 1991 (31 год)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Брехт
|Фамилия
|Деягер
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 мая 1991 (31 год)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2019
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|0:0
|Гент (Гент)
|24.10.2019
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|2:2
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|03.10.2019
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|1:1
|Гент (Гент)
|19.09.2019
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|3:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|29.08.2019
|1' -90'
|Риека (Риека)
|1:1
|Гент (Гент)
|22.08.2019
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:1
|Риека (Риека)
|15.08.2019
|1' -90'
|Гент (Гент)
|3:0
|АЕК (Ларнака)
|08.08.2019
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:1
|Гент (Гент)
|28'
|01.08.2019
|1' -90'
|Вииторул (Констанца)
|2:1
|Гент (Гент)
|25.07.2019
|1' -90'
|Гент (Гент)
|6:3
|Вииторул (Констанца)
|13'